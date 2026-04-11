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Sabotato traliccio Terna in Carnia, stop petrolio a Germania

Indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste e dei Carabinieri del Ros
Redazione
Autore: Redazione

Saranno la Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste e i Carabinieri del Ros, il Raggruppamento Operativo Speciale dell’Arma, a fare chiarezza su un misterioso episodio avvenuto lo scorso 25 marzo in Carnia.

A Tolmezzo, sulla linea Tolmezzo-Paluzza, sconosciuti hanno danneggiato un traliccio di Terna, il gestore della rete di distribuzione dell’energia elettrica.

Terna ha subito sospeso l’erogazione dell’energia a una stazione di pompaggio della Tal, la società che gestisce il grande oleodotto transalpino lungo oltre 750 chilometri, che costituisce la più importante fonte di approvvigionamento di petrolio per la Baviera e una parte significativa del Centro Europa.

La stazione di pompaggio si trova a oltre 12 chilometri dal traliccio e per tre giorni è rimasta praticamente inattiva con importanti conseguenze sull’operatività di alcuni terminal della Baviera e della Cechia, che sono stati costretti a ricorrere alle riserve per far fronte alla domanda di greggio.

Il traliccio ha subito gravi danni a due strutture portanti ed è stato riparato e rimesso in attività da Terna. Il flusso di greggio dal porto di Trieste alla Germania e al Centro Europa è ora tornato normale.

La notizia del danneggiamento è stata diffusa da media tedeschi che hanno parlato di un sabotaggio alle strutture dell’oleodotto. La Tal ha precisato oggi che “qualsiasi informazione relativa ad azioni esterne da parte di terzi nei confronti di qualsiasi parte dell’impianto di Tal non è veritiera” e che attende da Terna e dalle autorità di conoscere l’esito delle indagini in corso.

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