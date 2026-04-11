Stop petrolio da Trieste in Germania, è giallo

Si presenta come un vero e proprio giallo l’interruzione del flusso di petrolio nell’oleodotto transalpino che porta il greggio da Trieste verso la Germania e il Centro Europa.

Tutto è avvenuto a Paluzza, il 25 marzo, a un traliccio del gestore della linea elettrica, Terna, a oltre 12 chilometri da una stazione di pompaggio della Tal, la società che gestisce il grande oleodotto, lungo oltre 750 chilometri, la più importante fonte di approvvigionamento di petrolio per la Baviera.

Il traliccio ha subito dei gravi danni per cause che, al momento, non sono state accertate. Terna ha così chiesto alla Tal di scollegare l’impianto di pompaggio di Paluzza dalla linea elettrica per consentire gli interventi di riparazione della struttura danneggiata, che – riferisce la Tal – serve anche altri impianti e che è stata sistemata in tre giorni.

Tal precisa che al momento l’oleodotto funziona perfettamente e che “qualsiasi informazione relativa ad azioni esterne da parte di terzi nei confronti di qualsiasi parte dell’impianto di Tal non è veritiera”; Il riferimento è alle notizie diffuse da alcuni media in Germania che hanno parlato di sabotaggio all’oleodotto transalpino.

“Tal – conclude la nota – attende dal gestore e dalle autorità di conoscere l’esito delle verifiche in corso” finalizzate a chiare le cause dei danni subiti dal traliccio di Terna.