Strada devastata dalle radici dei pini, si riqualifica via Albona

Importanti lavori di riqualificazione sono in programma a Udine per ripristinare strada e marciapiedi di via Albona, arteria cittadina devastata dalle radici dei pini marittimi. Con un investimento di 300 mila euro, l’Amministrazione risolverà una situazione di degrado e insicurezza attesa da tempo dai residenti.

Il progetto prevede il rifacimento totale dei marciapiedi con nuove pavimentazioni più ampie, la riasfaltatura dell’intera strada e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali. Saranno inoltre rese accessibili le fermate degli autobus e installato un nuovo impianto di illuminazione pubblica, con l’interramento dei cavi aerei. Oltre a queste opere, saranno sistemate caditoie e accessi carrabili, con un’attenzione all’estetica complessiva dell’area.

Per la progettazione è stato introdotto l’innovativo sistema “cupolex”, che permetterà la crescita sana delle piante evitando i problemi causati dalle radici.