Strada regionale 42 Resiutta-Resia aperta anche durante la notte

Terminata la prima fase dei lavori di disboscamento sulla strada SR UD 42 Resiutta Resia. L’ordinanza dell’Ente di decentramento regionale di Udine, che prevedeva la chiusura notturna della strada, è scaduta domenica 10 novembre e non sarà rinnovata. Nonostante le settimane di maltempo che hanno caratterizzato il mese di ottobre, le ditte incaricate Piazza Vante e Alpi Srl, assieme alla struttura organizzativa dell’Edr, hanno saputo gestire una situazione delicata e venire incontro alle esigenze della Comunità. Tutti si sono messi a disposizione e sono state risolte man mano tutte le criticità verificatesi, sia quelle emergenziali sia quelle particolari come il transito di un futuro papà che doveva recarsi in ospedale per la nascita del suo bimbo.

Ora proseguiranno i lavori di installazione delle reti e barriere paramassi in orario diurno con la strada aperta a senso unico alternato. E tutti confidano che in 3 4 mesi si possa riaprire ad una viabilità a doppio senso di circolazione a distanza di due anni e oltre dall’ incendio doloso che ha creato questa difficile situazione. Dal sindaco Anna Micelli arriva il grazie agli abitanti, alle attività economiche e ai frequentatori della val Resia per la pazienza e resilienza dimostrata.