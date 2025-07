Forti grandinate nella Bassa, strade ricoperte da ghiaccio: diversi i danni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il maltempo – in assenza dell’allerta meteo – è tornato in regione portando con sé una nuova parentesi di piogge, vento e grandine. Nella Bassa friulana diversi comuni sono stati investiti da grandinate fitte e dense che hanno ricoperto strade, campi e giardini con accumuli di ghiaccio che hanno raggiunto anche i 10 centimetri di altezza. Una situazione che ha messo in difficoltà diversi automobilisti che transitavano lungo la A4 diretti verso Lignano, Portogruaro o verso Trieste, che hanno dovuto affrontare la tempesta di ghiaccio per circa 10 minuti. Fortunatamente non si è verificato nessun incidente. Imbiancati per diversi minuti i comuni di Latisana, Porpetto, Carlino, Muzzana del Turgnano, Pocenia, Torsa e San Giorgio di Nogaro, colpite da ‘palline’ ghiacciate anche di 2-3 centimetri di diametro. Situazione simile a Nimis. Diverse le culture colpite e i raccolti rovinati, ma danneggiate anche alcune vetture. Domani, appena il tempo lo permetterà, si procederà con una stima complessiva dei danni.

Ma nubi nere hanno ricoperto tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla montagna alla pianura, portando piogge e temporali. Un albero è caduto a Savorgnano del Torre, nel comune di Povoletto.

Secondo l’Osmer, la situazione migliorerà leggermente domani mattina, specialmente in pianura e costa. Da domenica pomeriggio possibili rovesci e temporali arriveranno su monti e pianura, in particolare nella Destra Tagliamento.