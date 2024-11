Strage di Capaci, l’auto di scorta di Falcone in via Mercatovecchio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una delle pagine più terribili della storia repubblicana ha un posto d’onore nel centro di Udine. Stamattina il prefetto di Udine Domenico Lione e il sindaco Alberto Felice De Toni hanno scoperto in via Mercatovecchio la teca che contiene i resti di Quarto Savona 15, l’auto che il 23 maggio 1992 scortava il giudice Giovanni Falcone durante l’attentato di Capaci. In quella vettura, fatta saltare con 500 chili di tritolo, persero la vita tre persone, l’assistente Antonio Montinaro e gli agenti di polizia Vito Schifani e Rocco Dicillo. L’arrivo di Qs15 in città fa parte di un progetto itinerante per la promozione del dono di sangue dell’associazione Donatorinati della Polizia di Stato.

Qs15, ha detto il questore di Udine Domenico Farinacci, è assieme testimonianza e monito.

Stamattina, dopo lo svelamento della teca, i ragazzi delle scuole udinesi hanno dialogato in Sala Ajace con la vedova di Antonio Montinaro, la moglie Tina, che li ha conquistati con la sua fermezza contro le mafie, accompagnata da una straordinaria simpatia.

All’iniziativa partecipa anche l’Associazione friulana donatori sangue, che ha portato davanti a Palazzo D’Aronco la sua autoemoteca.