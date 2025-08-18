  • Aiello del Friuli
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
lunedì 18 Agosto 2025
Cronaca

Strage di Vergarolla, 79 anni fa l'attentato a Pola

L'esplosione dovuta a un attentato provocò la morte di almeno 100 persone, di cui solo 64 furono identificate. Un terzo delle vittime erano bambini.
Daniele Micheluz
Autore: Daniele Micheluz

Ricorre oggi il 79esimo anniversario della strage di Vergarolla,  causata dall'esplosione di materiale bellico, avvenuta il 18 agosto 1946 sulla spiaggia di Vergarolla a Pola. L'esplosione dovuta a un attentato provocò la morte di almeno 100 persone, di cui solo 64 furono identificate. Un terzo delle vittime erano bambini. L'episodio è stato ricordato durante una cerimonia a Pola con la Santa Messa nella Cattedrale e la deposizione delle corone di fiori al monumento alle vittime della tragedia avvenuta il 18 agosto 1946.

"Impossibile non pensare a una regia di chi non voleva che questa terra, da sempre punto d'incontro di civiltà e culture, ritrovasse la pace", spiega la senatrice del pd Tatjana Rojc presente all'evento odierno.

"Settantanove anni fa la comunità italiana fu colpita da una delle pagine più buie della sua storia: la strage di Vergarolla, a Pola, dove decine di nostri connazionali innocenti persero la vita in un vile attentato slavo-comunista", evidenza l'europarlamentare delle Lega Anna Maria Cisint

"Nel 2026 – rimarca il capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Claudio Giacomelli – ricorrerà l'ottantesimo anniversario della Strage. Il Gruppo regionale di Fratelli d'Italia chiede al Parlamento che per il prossimo anniversario sia approvata la proposta di legge dell'onorevole Nicole Matteoni, depositata alla Camera dei deputati, perché ci sia il ricordo nazionale di questa tragedia".

