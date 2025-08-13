  • Aiello del Friuli
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
mercoledì 13 Agosto 2025
Cronaca

Sorpresa dall’autopsia: “Mani esperte” hanno fatto a pezzi Alessandro

Tagli perfetti. Quasi da indicare la presenza di una mano esperta. Madre e compagna, quindi, potrebbero non aver agito da sole. Ma i legali di entrambe le indagate frenano: "Ci vuole prudenza"
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Alessandro Venier è stato prima strangolato, poi fatto a pezzi ed infine gettato in un bidone per essere ricoperto dalla calce. E’ quanto emergerebbe dall’autopsia effettuata questa mattina, nella camera mortuaria dell’ospedale di Udine, dal medico legale Francesca Sinopoli, affiancato da Riccardo Addobbati per la parte tossicologica. Queste tuttavia sono soltanto indiscrezioni che, come ha puntualizzato Federica Tosel, l’avvocato di Maylin Castro Monsalvo, accusata – insieme alla madre del 35enne, Lorena – di aver ucciso Alessandro, non possono al momento né essere confermate né smentite. La Procura di Udine ha stabilito un tempo massimo di 60 giorni per ricevere l’esito degli esami medico-legali. “Quando avremo le conclusioni ufficiali – ha puntualizzato il legale – allora sì che il quadro della situazione sarà molto più chiaro”.

Ma c’è di più, anche se siamo sempre nel campo delle indiscrezioni. I tagli praticati sul corpo del 35enne sarebbero tanto perfetti, quanto da indicare l’esecuzione da mani esperte. Il che potrebbe significare che ad agire non sarebbero state le sole Lorena e Maylin. Interpellato, l’avvocato Giovanni De Nardo, che assiste la madre di Alessandro, non ha commentato. Si è limitato ad affermare che “dall’autopsia sono emerse sorprese ma che l’esame autoptico non si è ancora definitivamente concluso”.

Sempre questa mattina i carabinieri del Ris di Parma, prima di raggiungere l’ospedale di Gemona per eseguire i rilievi nel contenitore dove sono stati occultati i pezzi del cadavere di Venier, hanno effettuato un altro sopralluogo, terminato alle 15, nella villetta di via dei Lotti dov’è stato commesso l’omicidio. Sono stati ispezionati sia il piano dove viveva Lorena Venier che quello dove, invece, abitava Maylin. Dopodiché le attenzioni dei militari si sono spostate sull’autorimessa dov’è stato trovato il bidone con i pezzi di Alessandro Venier.

Una giornata intensa, quella di oggi, iniziata con la campionatura, attraverso dei tamponi, effettuata dal personale dei Ris sulla salma. Quindi è iniziata l’autopsia alla presenza anche dei consulenti di parte.

Per avere un quadro completo, però, ci vorrà del tempo. Risultati degli esami medico-legali e campionature varie dovranno essere conclusi e quindi messi a sistema. Operazioni rese più difficili dalla presenza della calce sulla salma sezionata in tre parti.

