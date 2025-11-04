Stranieri e italiani sempre più “separati in casa”

Vivono fianco a fianco, ma restano distanti, come se fossero dei ‘separati in casa’. È la fotografia che emerge dal 35° Dossier Statistico Immigrazione del Centro Studi e Ricerche IDOS, presentato questa mattina al Centro Balducci di Zugliano: italiani e stranieri in Friuli Venezia Giulia condividono gli stessi spazi, ma percorsi di vita e opportunità restano divisi.

Nel gruppo d’età 30-44 anni quasi una persona su cinque è straniera, mentre nelle scuole i 14.000 alunni senza cittadinanza italiana sfiorano il 15% del totale, ma nei licei si fermano al 7%. Sul lavoro gli stranieri rappresentano l’11% della forza occupata, ma uno su tre tra i disoccupati è di origine straniera. E se il fabbisogno di manodopera regionale supererà le 100.000 unità, il decreto flussi assegna al FVG solo 1.200 nuovi lavoratori.

Nel presentare il Dossier, don Paolo Iannaccone ha ricordato la necessità di “sfatare false credenze sull’invasione”, mentre il curatore regionale Paolo Attanasio ha sottolineato il “paradosso di una crescita quantitativa senza reale integrazione”.

Segnali positivi arrivano però dalle 14.000 imprese guidate da stranieri (+4,4%) e dal boom di nuove cittadinanze, oltre 5.300 nel 2024. Ma il divario resta, e la convivenza continua a somigliare a una coabitazione tra sconosciuti o divorziati.