Straniero fuori controllo: sputi e minacce contro i carabinieri

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Momenti di tensione all’ex Cavarzerani di Udine per un cittadino afghano di 27 anni andato in escandescenze. Quando i carabinieri della stazione di Udine Est sono giunti sul posto, hanno invitato l’uomo a calmarsi e gli hanno chiesto le motivazioni del suo stato di agitazione.

Lo straniero, gravato da precedenti di polizia, anziché collaborare e placare i suoi animi bollenti, ha iniziato a minacciare i due militari in servizio e a mostrare nei loro confronti un atteggiamento aggressivo. Intanto i carabinieri, vista la situazione, hanno chiesto rinforzi ai colleghi del Radiomobile. Il cittadino afghano, anziché calmarsi, ha afferrato per un braccio uno dei due militari e, come se non bastasse, gli ha sputato in faccia.

A quel punto il 27enne è stato bloccato e reso inoffensivo. Nel frattempo, in via Cividale, è arrivata un’ambulanza del 118. I sanitari hanno sedato lo straniero per poi accompagnarlo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. Anche il carabiniere aggredito è stato accompagnato al nosocomio per essere sottoposto al protocollo precauzionale contro le malattie infettive. Gli esiti sono stati negativi.

L’afghano, che è risultato essere gravato dal divieto di ritorno nel comune di Udine, è stato denunciato per aver violato il provvedimento oltre che per minacce ed oltraggio a pubblico ufficiale.