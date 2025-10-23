Straordinari il sabato? Gli operai di Electrolux si dividono

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Aumentano i volumi di produzione all’Electrolux di Porcia. Un’importante commessa è arrivata dall’Australia e ce la necessità di portare il budget da 712mila a 722mila lavatrici l’anno.
Quattro sabati lavorativi, tra novembre e dicembre. Sei ore di straordinario, dalle 7 alle 13. Con la garanzia di chiusura del sito produttivo dal 24 dicembre al 6 gennaio.
I rappresentanti sindacali hanno incassato il no dai lavoratori alla proposta della multinazionale, che era partita con la richiesta di richiamare in linea gli operai sette sabati.
Oggi pomeriggio siamo stati all’Electrolux di Porcia. Tra le maestranze c’è poca voglia di parlare. C’è chi non ne vuole proprio sapere degli straordinari e chi, invece, strizza l’occhio alla proposta dell’azienda.
Domani ci sarà un altro tavolo sindacale. L’obiettivo è quello di raggiungere un accordo.