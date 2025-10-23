  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
giovedì 23 Ottobre 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Schillaci “Bene intesa Stato-Regioni su Lea, in arrivo più prestazioni”
Il Bologna si sblocca in Europa League, vittoria per 2-1 a...
La Fiorentina si riscatta in Conference e batte 3-0 il Rapid
Scandalo mafia e scommesse in Nba, Direttore Fbi “frode di grande...
“Quarto Tempo”, il calcio italiano si confronta sul mondo dilettantistico
Straordinari il sabato? Gli operai di Electrolux si dividono
Sbranato dal cane, condannati madre e figlio
‘Margherita Hack e la Luna’, il concorso per le scuole nel nome dell’astrofisica
Natale a Udine, Vidoni: “Bene spostamento Ice Park e fondi, ma...
Furti in casa, spariscono anche due modellini della Ferrari
CronacaEconomia

Straordinari il sabato? Gli operai di Electrolux si dividono

Domani, sulla questione, ci sarà un nuovo tavolo sindacale
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Aumentano i volumi di produzione all'Electrolux di Porcia. Un'importante commessa è arrivata dall'Australia e ce la necessità di portare il budget da 712mila a 722mila lavatrici l'anno.

Quattro sabati lavorativi, tra novembre e dicembre. Sei ore di straordinario, dalle 7 alle 13. Con la garanzia di chiusura del sito produttivo dal 24 dicembre al 6 gennaio.

I rappresentanti sindacali hanno incassato il no dai lavoratori alla proposta della multinazionale, che era partita con la richiesta di richiamare in linea gli operai sette sabati.

Oggi pomeriggio siamo stati all’Electrolux di Porcia. Tra le maestranze c’è poca voglia di parlare. C’è chi non ne vuole proprio sapere degli straordinari e chi, invece, strizza l’occhio alla proposta dell’azienda.

Domani ci sarà un altro tavolo sindacale. L’obiettivo è quello di raggiungere un accordo.

