Stress da lavoro: alla base di Aviano arrivano le prime dimissioni

Mancava soltanto il blocco delle nuove assunzioni a far traboccare un vaso già colmo. Alla base militare di Aviano, ogni giorno che passa, il clima si sta facendo sempre più incandescente. Tra quesiti ai quali dover rispondere, raccontando l’attività svolta nell’ultima settimana, il blocco delle carte di credito e il veto, almeno per adesso, di rimpinguare un organico già in sofferenza, i dipendenti civili italiani sono sull’orlo di una crisi di nervi.

Oggi una donna, con alle spalle trent’anni di servizio, ha rassegnato le dimissioni. Altro personale in servizio, invece, si è rivolto al sindacato per chiedere le modalità per rescindere, al più presto, il contratto di lavoro.

Insomma, alla base di Aviano non tira una buona aria. I sindacati sono sul piede di guerra anche perché, a distanza di giorni dalla richiesta di un incontro urgente con l’ambasciata americana in Italia e con i ministeri in qualche modo coinvolti, una risposta ancora non è arrivata.