"Imporre restrizioni all'acquisizione della cittadinanza per chi ha origini italiane rappresenta un errore gravissimo". A criticare la decisione del governo è l'assessore regionale agli enti locali Pierpaolo Roberti, che ai microfoni di Telefriuli aggiunge: "Significa sbarrare la strada a chi ha affinità culturali e identitarie con noi pensando di integrare più facilmente chi con noi non ha alcun legame come chi arriva dal Pakistan o dall'Afghanistan".