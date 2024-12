Stretta sui check-in nelle locazioni brevi e in quelle da remoto

I check-in, anche nelle locazioni brevi e da remoto, devono avvenire ‘de visu’, ovvero di persona. A riferirlo è stato il Prefetto di Udine, Domenico Lione, al termine della Riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocata per recepire l’ultima circolare del Ministero dell’Interno. La direttiva, infatti, impone maggiore attenzione durante le pratiche di accoglienza nelle strutture ricettive. I gestori, specialmente quelli che utilizzano sistemi a distanza con codici automatizzati o key boxes, hanno l’obbligo di verificare l’identità degli ospiti di persona e di comunicare i dati alla Questura. Tali regole si applicano anche agli scambi casa, all’ospitalità di stranieri e ai Marina Resort. A tal proposito il Questore ha dato disposizioni agli uffici di polizia amministrativa per intensificare i controlli.