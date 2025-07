Strisce e stop: a Udine nuova segnaletica, investimento da oltre 1 milione

A Udine, strisce pedonali e stop avranno nuova vita. Il Comune ha stanziato ingenti risorse per un macro-piano di manutenzione della segnaletica stradale che vedrà la sostituzione di numerosi segnali verticali nelle principali arterie nel 2026.

Il piano triennale 2026-2028, con un investimento di 1 milione e 150 mila euro, punta a una viabilità più sicura ed efficiente. Gli interventi riguarderanno segnaletica orizzontale, verticale, complementare e toponomastica, con particolare attenzione ai quartieri.

Le priorità includono il ripasso annuale delle strisce vicino alle scuole, lungo il ring urbano e sui principali viali. Saranno previsti anche interventi puntuali su intersezioni, stalli di sosta e aree carico/scarico. A queste opere si aggiungono gli interventi nel centro storico, gestiti da Sistema Sosta e Mobilità.

I lavori, che partiranno già a gennaio 2026 dopo l’affidamento dell’appalto entro fine 2025, presteranno attenzione anche a pedoni e ciclisti. Un ulteriore elemento qualificante è l’installazione di nuova segnaletica verticale ad alto contrasto, più visibile di notte, grazie al sostegno del Ministero dei Trasporti. Saranno sostituiti segnali di precedenza, stop e indicazioni per passaggi pedonali e ciclabili in arterie chiave come viale Palmanova, via Cividale e viale Europa Unita.

L’assessore alla viabilità Ivano Marchiol ha sottolineato come il piano garantisca “manutenzioni regolari, mirate e tempestive, soprattutto nei punti più sensibili come le scuole e gli snodi principali dei quartieri, rafforzando il nostro impegno per una mobilità urbana più sicura e accessibile”.