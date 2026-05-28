Cronaca Strumenti per sostenere i giovani professionisti in un convegno Matteo Femia 28 Maggio 2026 Autore: Matteo Femia 28 Maggio 2026 0 udine Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente D’Altilia nuovo presidente di Aclif, i comuni salgono a 154 Potrebbe interessarti anche D’Altilia nuovo presidente di Aclif, i comuni salgono a 154 28 Maggio 2026 Crisi Electrolux, si lavora a misure per la filiera del bianco 28 Maggio 2026 Nodo di Udine, Mansi prosegue la protesta in tenda 27 Maggio 2026 Anche Udine ora ha il suo PalaPattinaggio 27 Maggio 2026 Teatrone, la maggioranza: ‘Taglio fondi è scelta politica” 27 Maggio 2026 Nuova assoluzione, nessun colpevole per la morte di Penelope, schiacciata dall’acquasantiera 27 Maggio 2026