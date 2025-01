Alla scuola media Peloso Gaspari di Latisana, uno studente di 12 anni è caduto da un’altezza di circa 4 metri mentre si trovava sulle scale. Il giovane ha riportato vari traumi, ma non è in pericolo di vita. Immediatamente soccorso, il ragazzo è stato elitrasportato all’ospedale di Udine, dove le sue condizioni sono state stabilizzate. La Polizia locale sta indagando per chiarire la dinamica dell’incidente.