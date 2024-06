Studentessa investita per sfuggire ad un gavettone

Una ragazza di 15 anni è stata investita questa mattina all’esterno dell’ISIS Bonaldo Stringher di Udine, in viale Monsignor Giuseppe Nogara. La giovane stava attraversando la strada per evitare un gavettone gettato da un compagno, proprio mentre transitava un autobus. L’autista del mezzo, un ragazzo di 30 anni, non ha visto la giovane e l’ha investita. Accortosi però subito di quanto accaduto, si è fermato per soccorrerla. La studentessa è stata quindi trasportata all’ospedale di Udine in codice verde per accertamenti. Sul posto è intervenuta la polizia locale.