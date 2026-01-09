Studenti ‘a scuola’ di pattinaggio sul ghiaccio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A scuola con i pattini. 90 studenti del Volta di Udine (ora MHEducation) questa mattina hanno sfidato il freddo per andare a lezione di pattinaggio sul ghiaccio. E lo hanno fatto nell’ultimo giorno di apertura della pista di Piazza XX settembre.

La giornata non è stata solo un’occasione di divertimento, ma un’opportunità per testare un’iniziativa alla quale si sta lavorando: ampliare i tempi di apertura della pista di ghiaccio e metterla a disposizione delle scuole per promuovere questa disciplina.