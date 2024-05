Studio Demoskopika: Gorizia ad alto rischio di sovraffollamento turistico

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il bicchiere mezzo pieno è che Gorizia è associata ad altri grandi nomi del turismo mondiale come le Cinque Terre, Roma, Firenze e Milano. Quello mezzo vuoto è che, proprio come i luoghi sopra citati, secondo la valutazione di Demoskopika l’Indice Complessivo di Sovraffollamento Turistico posiziona il capoluogo isontino e la sua provincia nella lista delle destinazioni ad “alto rischio” di overtourism, graduatoria nella quale è inserita anche Trieste. Cosa significa? Che le due città della nostra regione si troverebbero in una situazione di difficoltà ad assecondare le tante richieste turistiche future, con lo sguardo che nel caso goriziano non può che andare verso il 2025, anno della Capitale europea della cultura.

Il sindaco Rodolfo Ziberna, però, guarda la metà positiva del bicchiere: “Essere paragonati in termini di capacità attrattiva turistica a realtà come Roma, Firenze e le Cinque Terre anziché preoccuparmi mi lusinga – commenta – l’algoritmo usato per questa graduatoria non tiene conto che ad oggi le strutture ricettive sono adeguate”. Non lo saranno nel 2025: “Ma abbiamo – controbatte il sindaco – a breve distanza Grado, la destra Isonzo, la Slovenia capaci di assorbire turismo e a Gorizia, inoltre, si pernotta per un numero inferiore di notti rispetto ad altre località. L’auspicio – conclude – è che il flusso turistico possa aumentare in modo considerevole”.