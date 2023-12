Studio sul Lago di Cavazzo, “dopo 71 anni, delle risposte concrete”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non attuabile la divisione del lago di Cavazzo dalla centrale di Somplago ma si possono attuare alcuni interventi per rendere la convivenza migliore. Nella IV commissione del Consiglio regionale, guidata da Alberto Budai, è stato presentato dall’assessore all’ambiente Fabio Scoccimarro lo studio realizzato per il Servizio gestione risorse idriche da cinque esperti del settore che in 400 pagine hanno illustrato il rapporto tra la centrale e il lago dei tre comuni e come intervenire. L’analisi dice che ad oggi una condotta che porti le acque di scarico della centrale oltre il lago non avrebbe benefici ma un impatto ancora peggiore a valle. In questo senso un primo step prevede un protocollo per la gestione del materiale fine per evitare dei periodi, contenuti, di intorpidimento delle acque.

Nel lago invece sono programmabili e attuabili alcuni interventi per ridurre l’impatto delle acque più fredde, che vengono scaricate dalla centrale, partendo dalla creazione di condotte che consentano una immissione migliore dei flussi. Un canale che ripristini la connessione tra il torrente Leale e il lago. È prevista poi la creazione, sul modello francese, di alcune aree dedicate alla balneazione, una sorta di lago nel lago, con acque più calde. Infine, tra le ipotesi, l’immissione di integratori che aiutino la flora e la fauna attuale. I costi di questo intervento sono quantificabili in poco più di 47 milioni di euro. Scoccimarro ha aggiunto che «troveremo le risorse e dopo 71 anni daremo un risposta a una criticità in un percorso condivisa ovviamente con i primi cittadini ed i portatori di interesse».