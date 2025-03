Stuprò una ragazza conosciuta al pub, condannato a sei anni

Sei anni di reclusione per il 31enne congolese che nel febbraio del 2020 aveva abusato, per quasi tutta la notte, di una giovane italiana conosciuta poco prima in un pub di Porcia.

Ieri sera i carabinieri hanno notificato all’uomo l’ordine definitivo di carcerazione per espiazione pena. Conosciuti nel locale purliliese, il congolese aveva chiesto alla ragazza di essere riaccompagnato a casa. Lei aveva acconsentito, senza sospettare minimamente quello che le sarebbe accaduto di lì a poco. Durante il tragitto, infatti, l’uomo – all’epoca ventiseienne – aveva finto un malore, per farle fermare la marcia e accostare in una zona isolata.

A quel punto l’aveva trascinata in un vicino boschetto, dove, tra le sterpaglie, aveva abusato a lungo di lei. Una seconda violenza era avvenuta più tardi, sempre all’aperto, quando i due stavano tornando verso la macchina.

La giovane, non appena era riuscita a rientrare a casa, si era recata dai carabinieri per denunciare la violenza subita. Le indagini avevano permesso di identificare e denunciare lo stupratore, che nel 2022 era stato condannato a otto anni di reclusione.

Ieri sera il congolese è stato portato in carcere a Pordenone.