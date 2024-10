Su cybersicurezza investiti 23 milioni di euro dalla Regione Fvg

“La sicurezza digitale è un argomento di strettissima attualità. L’Amministrazione regionale, in questi anni, ha investito circa 23 milioni di euro per proteggere i nostri sistemi informativi nella consapevolezza, come disse tempo fa Bill Gates, che per ogni euro messo in campo per questo settore è necessario spendere un altro euro per la cybersicurezza”. Lo ha affermato oggi l’assessore ai Sistemi informativi Sebastiano Callari in apertura del “Digital Security Festival”, l’evento per la divulgazione della cultura e della sicurezza digitale rivolto ai cittadini, alle aziende e agli istituti scolastici.

La manifestazione, co-organizzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Insiel, proseguirà fino all’8 novembre con decine di iniziative in presenza e on-line. “Gli appetiti della criminalità organizzata si sono spostati sul digitale, dove, da molti anni, stiamo trasferendo dati, valori economici e conoscenze della nostra società. Per aumentare le nostre capacità difensive non è sufficiente però l’innovazione tecnologica. Dobbiamo invece puntare – ha sottolineato Callari – sulla formazione, aumentando la consapevolezza di lavorare utilizzando le reti informatiche”. “Inoltre – ha aggiunto l’esponente della Giunta Fedriga -, l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla nostra vita sarà enorme con rischi altissimi che non possiamo certamente limitare con nuovi provvedimenti normativi. Servono pertanto livelli superiori di conoscenza e regole chiare nella Pubblica amministrazione”.

Il Digital Security Festival coinvolge ben 30 partner, ospitando una cinquantina di relatori che si alterneranno nelle varie sedi fisiche e digitali della manifestazione. L’evento è riconosciuto dall’European Cybersecurity Month, la campagna dell’Unione europea che promuove la consapevolezza digitale fra i cittadini.