Sale su un abete fino ad un’altezza di 20 metri, ma non sa più ridiscendere e viene salvato dall’intervento dei Vigili del Fuoco. Protagonista della disavventura a lieto fine un giovane gatto che da circa 24 ore non era in grado di tornare a terra autonomamente: ad aiutarlo sono stati i pompieri del distaccamento di Tolmezzo che grazie ad una scala sono riusciti a raggiungere il felino, sistemandolo in un trasportino e riconsegnandolo poi ai proprietari sano e salvo.