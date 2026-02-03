“Sua figlia ha investito una bimba, paghi”: arrestati tre truffatori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si fingono avvocati per raggirare un’anziana di Buja, ma vengono traditi dal fiuto degli investigatori. Lo scorso 28 gennaio, la Squadra Mobile di Udine ha arrestato tre uomini, accusati di truffa aggravata in concorso dopo un rocambolesco pedinamento tra Udine e Trieste.

Il piano dei malviventi è scattato con una telefonata alla vittima. Un finto legale l’ha convinta che la figlia fosse in stato di fermo per aver investito una bambina e che fosse necessaria una grossa somma di denaro (o gioielli) per coprire le spese mediche d’urgenza. Sotto pressione, l’anziana ha consegnato a un sedicente collaboratore giunto alla sua porta tutto l’oro in suo possesso: fedi, anelli e catenine.

L’operazione è nata dall’osservazione di un’auto sospetta nel centro di Udine. Gli agenti hanno seguito il veicolo fino a Buja, monitorando i movimenti del conducente, che fungeva da palo, e del complice entrato nell’abitazione. Dopo lo scambio, la Polizia ha atteso che i truffatori si ricongiungessero con un terzo uomo in un hotel di Udine prima di far scattare il blitz.

La perquisizione nella struttura ricettiva ha permesso di recuperare l’intero bottino, già restituito alla legittima proprietaria. Per i tre uomini, giunti in Friuli da fuori regione, si sono aperte le porte della Casa Circondariale: il GIP ha convalidato l’arresto disponendo per tutti la custodia cautelare in carcere.