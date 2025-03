Successi per Ueb e Apu: la capolista Udine prende il largo

Domenica da incorniciare per le due regionali del basket che militano in Serie A2. La Ueb al PalaGesteco ha nettamente battuto il fanalino di coda Piacenza per 97 a 76: l’equilibrio del match è durato 25 minuti, poi negli ultimi 15 Cividale ha dilagato. Le prestazioni importanti dei 2005 Ferrari e Marangon e ancora un super Lamb hanno permesso alle Aquile di centrare il secondo successo di fila e di raggiungere il terzo posto in classifica dove è rimasta Cantù, battuta al Carnera da Udine 89 a 85. Un successo che permette alla capolista Apu di prendere il largo: con la contemporanea sconfitta di Rimini, che deve recuperare una partita, sono sei i punti di vantaggio sulla seconda. Esultanza alle stelle in casa bianconera.