Cronaca
Applausi per l'Ensemble d'Archi e l'Orchestra Sinfonica

Successo al concerto inaugurale del Conservatorio Tomadini

Presenti all'evento anche l'assessore regionale Zilli e quello comunale alla Cultura Pirone
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Applausi per l’avvio dell’anno musicale del Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine. Grande successo ieri sera infatti sia per il debutto assoluto dell’Ensemble d’Archi dell’Orchestra del Nuovo Dipartimento di Musica Antica, sia per l’esibizione dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio, diretta dal Maestro Pietro Semenzato e composta da un organico di 80 elementi, con 74 studenti e 6 Professori del Conservatorio.

Ad accogliere il pubblico, nella serata condotta dalla giornalista Luana De Francisco, il Presidente del Conservatorio Tomadini Guglielmo Pelizzo.

Presenti anche l’Assessore Regionale alle Finanze Barbara Zilli e l’Assessore alla Cultura del Comune di Udine Federico Pirone.

Al via del nuovo Anno Accademico del Conservatorio Tomadini ci sono oltre 450 iscritti seguiti da 86 Docenti di alto profilo: sono più di 100 i corsi fra propedeutici e accademici di I e II livello, così come sono oltre un centinaio le produzioni musicali annualmente proposte alla libera fruizione della città.

