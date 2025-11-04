  • Aiello del Friuli
Successo per GiulIA, l'assistente vocale del Comune di Porcia ha gestito il 75% delle chiamate in autonomia

A un mese dall'avvio, l'IA finanziata dal PNRR semplifica i servizi comunali: Insiel e il Sindaco Sartini confermano l'efficacia del modello replicabile.
Redazione
Autore: Redazione

Si chiude con risultati estremamente positivi il primo mese di sperimentazione di GiulIA, l’innovativo assistente vocale virtuale del Comune di Porcia. Il progetto, finanziato dal programma europeo EDIH-PAI e parte della Missione 4 del PNRR, è curato da Insiel in collaborazione con Customer Analytics Italia.

GiulIA è attiva dal 1° ottobre 2025 e ha gestito 1.170 chiamate al centralino (0434 596911). Il dato più significativo è l’elevato tasso di autonomia: 885 chiamate (il 75% del totale) sono state risolte senza alcun intervento umano, confermando la solidità del sistema nel fornire informazioni e servizi essenziali. Solo 285 sono state inoltrate agli operatori.

L’Amministratore Unico di Insiel, Diego Antonini, sottolinea che GiulIA è un “esempio concreto di come l’intelligenza artificiale possa essere applicata in modo responsabile e utile, contribuendo a migliorare l’efficienza dei servizi pubblici”. La sperimentazione dimostra che la tecnologia è matura e che i cittadini sono pronti all’interazione digitale.

Il Sindaco di Porcia, Marco Sartini, esprime grande soddisfazione: “Siamo il primo Comune in Italia ad aver scelto di mettere l’Intelligenza Artificiale al servizio della cittadinanza non per sostituire il rapporto umano, ma per essere più vicini ai cittadini 24 ore su 24, 7 giorni su 7”. L’IA risponde alle richieste più frequenti, liberando tempo prezioso al personale comunale.

Come Funziona GiulIA

Chiamando il centralino, l’assistente vocale risponde a domande su orari, contatti e documentazione (come Tari, carte d’identità e servizi alla persona). È anche in grado di interfacciarsi con il sistema per la prenotazione automatica degli appuntamenti presso lo Sportello Unico. Se non comprende la richiesta o se l’utente lo richiede, reindirizza la chiamata all’ufficio specifico. Per un utilizzo ottimale, si raccomanda di parlare in modo chiaro e conciso.

L’indice medio di soddisfazione si attesta a 7,13 su 10. Il 51% delle chiamate ha richiesto informazioni, e il 24% ha cercato di contattare un ufficio specifico, confermando la sua utilità quotidiana.

