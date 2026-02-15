Successo per il Carnevale di Nimis, domani tocca a Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Carnevale di Nimis torna ai fasti di un tempo. La quarta edizione dalla ripresa della manifestazione ha visto il paese invaso da maschere, carri e mascherine, con un’ottima affluenza di pubblico lungo tutto il percorso della sfilata andata in scena questo pomeriggio. Tantissimi i bambini in costume, protagonisti di una festa colorata che ha riportato entusiasmo tra le vie del centro.

Diversi i carri allegorici e i gruppi mascherati che hanno animato il corteo accompagnati dalla Banda di Cassacco e dal gruppo Splumatz, fino all’arrivo in piazza XXIX Settembre, trasformata in un tappeto di coriandoli e stelle filanti. Soddisfatto il sindaco Fabrizio Mattiuzza, che ha evidenziato il valore di una tradizione molto sentita e capace di coinvolgere l’intera comunità.

L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco di Nimis insieme alle associazioni Pro Torlano, Associazione culturale Cernedum, ASD Nimis, Atletica Dolce Nord Est, Alpini Nimis-Val Cornappo e Maglianera-MGNR.

Domani l’attenzione si sposterà invece su Udine, dopo il grande ritorno del carnevale in città sugellato lo scorso anno. Il momento più atteso sarà la sfilata dei carri mascherati in programma lunedì 16 febbraio: il corteo partirà alle 14 da via Gemona, attraverserà via Mercatovecchio e si concluderà intorno alle 17.30 in via Vittorio Veneto, portando nel centro storico colori, musica e spettacolo. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta dalle 14 su Telefriuli (canale 11 del digitale terrestre) e online in streaming sul sito www.telefriuli.it

