Successo per il primo bootcamp di manifattura additiva di TEC4I FVG: tra i partecipanti anche Fincantieri 

Si è conclusa con successo la prima edizione 2025 del bootcamp Shape Evolution, il percorso intensivo tecnico-specialistico promosso da TEC4I FVG e dedicato all’ottimizzazione topologica e alla stampa 3D a metallo. Dal 1° al 4 aprile, presso la sede di TEC4I FVG in Via Jacopo Linussio a Udine, progettisti, tecnici e responsabili di produzione provenienti da tutta Italia hanno preso parte a un programma di quattro giornate che ha unito teoria e pratica, permettendo ai partecipanti di misurarsi concretamente con le tecnologie più avanzate della manifattura additiva. Tra i partecipanti, spicca la presenza del Gruppo Fincantieri, eccellenza del panorama industriale regionale e nazionale.

Formazione pratica su software e stampanti 3D all’avanguardia​

Il bootcamp ha offerto sessioni teoriche, dimostrazioni pratiche e attività hands-on, permettendo ai professionisti coinvolti di testare in prima persona strumenti all’avanguardia messi a disposizione da TEC4I FVG, come il software nTop, leader nel design computazionale, e le stampanti 3D a metallo Trumpf TruPrint1000 ed EOS M290.

“Siamo molto soddisfatti dell’ottima riuscita di questa prima edizione del bootcamp – ha dichiarato Stefano Casaleggi, presidente di TEC4I FVG –. L’ottimizzazione topologica e la stampa 3D sono sempre più centrali per lo sviluppo della manifattura avanzata, anche nel nostro territorio. Per le aziende interessate alla manifattura additiva è fondamentale investire nella formazione di figure specializzate, capaci di ripensare processi e prodotti. In questo senso, iniziative come il bootcamp Shape Evolution rappresentano un’opportunità unica per chi desidera approfondire le metodologie più evolute di design e produzione additiva”.

TEC4I FVG: centro di eccellenza per la stampa 3D industriale in Friuli Venezia Giulia

La manifattura additiva a metallo, nota anche come stampa 3D metallica, rappresenta oggi una delle frontiere più promettenti del settore manifatturiero non solo per le grandi aziende, ma anche per quelle di medie e piccole dimensioni. Questa tecnologia consente la realizzazione di componenti complessi senza incrementare i tempi di produzione, permettendo una personalizzazione estrema e prestazioni superiori rispetto alle tecniche tradizionali. In particolare, l’ottimizzazione topologica – un approccio che permette di alleggerire i componenti mantenendone la resistenza strutturale – trova applicazione crescente nei settori aerospaziale, medicale, automotive e della meccanica avanzata. Con progetti come il bootcamp Shape Evolution, TEC4I FVG ribadisce la propria missione di trasferire conoscenza e innovazione alle imprese del territorio, contribuendo a renderle più competitive sui mercati internazionali.

Stampa 3D e intelligenza artificiale protagoniste del prossimo evento gratuito sull’Edge Computing

La stampa 3D a metallo sarà protagonista anche del prossimo evento gratuito promosso da TEC4I FVG, in programma il 10 aprile presso la sede di Udine: “L’Edge Computing a servizio degli analytics e dell’AI”. Un laboratorio tecnico mostrerà come l’integrazione tra tecnologie produttive e digitali – dall’acquisizione dei dati in tempo reale all’analisi tramite intelligenza artificiale – possa migliorare le performance aziendali e abilitare scenari predittivi in ambito manifatturiero. Per maggiori informazioni e iscrizioni, scrivere a [email protected].