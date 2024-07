Suicidio assistito, Asugi ancora una volta perde contro l’associazione Coscioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Martina Oppelli dovrà essere nuovamente visitata dal personale di Asugi per verificare se le sue condizioni di salute sono diverse rispetto alla prima visita al termine della quale non le era stato dato l’assenso per avviare le procedure per il suicidio assistito. Il Tribunale di Trieste ha dato ragione ancora una volta all’associazione Luca Coscioni che attraverso i suoi legali tutela gli interessi di Oppelli e in passato quelli di Anna a cui alla fine era stato dato il parare positivo per accedere alla procedura. Oppelli, affetta da Sclerosi multipla secondaria progressiva, otto mesi fa aveva fatto richiesta di una nuova visita dopo il diniego ad accedere al suicidio perché, secondo il personale dell’Azienda, non era dipendente da un trattamento di sostegno vitale. La richiesta era stata respinta da Asugi che ora ha 30 giorni di tempo per effettuare una nuova visita altrimenti dovrà pagare una penale di 500 euro al giorno per ogni giorno di ritardo.

L’azienda sanitaria non commenta la sentenza. Intanto è ancora pendente alla Corte costituzionale il ricorso dell’associazione Coscioni per chiedere chiarezza su cosa si intenda per “trattamento di sostegno vitale” in quanto nel caso di Oppelli è necessaria un assistenza continua visto che senza personale la donna non può mangiare, bere, muoversi o assumere farmaci. «Ancora una volta – attacca Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni – sono quindi i giudici a doversi sostituire all’inerzia della politica».