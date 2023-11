Detenuto si toglie la vita: si trovava in carcere da 6 giorni

Questa mattina un detenuto si è tolto la vita all’interno de carcere di via Spalato a Udine. E’ il 59esimo suicidio di quest’anno all’interno di strutture penitenziarie italiane.

A farlo sapere è Franco Corleone, garante di Udine dei diritti delle persone private della libertà personale, il quale fa sapere che domani mattina si recherà in visita al carcere del capoluogo friulano.

La vittima, fa sapere Corleone, è un uomo di 64 anni, detenuto da sei giorni. “Era stato visitato all’ingresso solo dal medico – scrive in una nota Corleone – ed era prevista la così detta “grande sorveglianza”. “Questa tragedia – aggiunge il garante – colpisce tutta la comunità del carcere, per primi i detenuti, il personale, i volontari. Siamo tutti impegnati nel cambiamento, nel dare un volto nuovo alla struttura di Via Spalato. Il 15 e 16 dicembre – conclude Corleone – presenteremo il progetto per un 2024 che sia un anno di speranza”.