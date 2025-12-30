Sul Lussari si attende la scia luminosa di Capodanno

Manca pochissimo alla scia di luce che illuminerà il Lussari, simbolo delle bellezze e delle tradizioni del Friuli Venezia Giulia. Anche quest’anno, puntuale alle 18 del primo gennaio, la Valcanale rinnoverà il suo saluto al nuovo anno con la suggestiva fiaccolata del Lussari, un evento unico che dal 1974 incanta migliaia di persone provenienti da tutta la regione e dalle vicine Austria e Slovenia. Duecentocinquanta torce, accese lungo la pista “Di Prampero” a Camporosso, daranno vita a uno spettacolo lungo circa quaranta minuti, capace di scaldare il cuore e accendere la speranza.

Organizzata dall’Unione Sportiva Camporosso, la fiaccolata è la più lunga delle Alpi Giulie e rappresenta un momento di pace, fratellanza e condivisione che si ripete da 53 anni con qualsiasi condizione di tempo e di neve. Nata quasi per caso dall’idea di alcuni giovani del paese, è diventata nel tempo un appuntamento irrinunciabile, arricchito dall’uso del costume storico dei mastri fiaccolatori. Nel pomeriggio spazio anche ai più piccoli, con la fiaccolata dei bambini e il mercatino montano che animerà il paese fin dalla mattina.