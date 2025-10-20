Sul Montasio la colonia di stambecchi più numerosa del Triveneto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La colonia di stambecchi alpini più numerosa del Triveneto vive sul gruppo montuoso Montasio-Jôf Fuart. La sua presenza è il risultato di un progetto di reintroduzione mirato, avviato dopo che la specie era scomparsa da buona parte dell’arco alpino a causa della caccia indiscriminata. A partire dagli anni ’70, diversi esemplari furono portati in Friuli da una riserva della Valle d’Aosta per ripopolare le vette delle Alpi Carniche e Giulie. L’iniziativa ha avuto un successo notevole, tanto che negli ultimi vent’anni, la colonia del Montasio-Jôf Fuart è più che raddoppiata.

Sebbene il censimento del 2025 sia ancora in corso, i numeri degli anni precedenti confermano che la popolazione risulti in continua espansione. L’anno scorso, la colonia che vive sui versanti dello Jôf di Montasio-Jôf Fuart contava più di 500 esemplari.

Numeri importanti per il Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie che coordina i censimenti della specie, svolti con la collaborazione del Corpo Forestale Regionale e del Reparto carabinieri biodiversità di Tarvisio, e che annovera al suo interno la colonia del Monte Canin (2.587 m), con un numero di circa 200 capi – anch’essa in continua espansione- e quella più contenuta del Monte Plauris (1.958 m).

A confermare i dati è Giulio Goi, uno dei responsabili dell’Ente parco nato nel 1996 per preservare la biodiversità dei circa 100 km2 di sconfinata bellezza delimitata dai comuni di Chiusaforte, Lusevera, Moggio Udinese, Resia, Resiutta e Venzone. L’espansione di questo ungulato sul Montasio è particolarmente florida anche perché la zona risulta pressoché priva di predatori come lupi e linci. Se si escludono le valanghe, il principale rischio per queste ‘capre alpine’ è rappresentato dalla rogna sarcoptica. Tuttavia, anche in questo caso, la sorte ha baciato la colonia del Montasio, che negli ultimi anni ha dimostrato una grande resistenza a questa patologia, che ha invece colpito duramente gli esemplari presenti ad esempio sulle Dolomiti friulane e in altre aree dell’arco alpino.

Le condizioni della colonia sul Montasio sono così favorevoli che già si sta ipotizzando di attingere a questa per promuovere progetti di ripopolamento tra i gruppi colpiti dalla scabbia animale, ovviamente previo studio di fattibilità e autorizzazione delle autorità competenti.

Lo stambecco, da non confondere con il camoscio, è un animale stanziale e ama d’estate vivere tra le cime e i versanti più ripidi, dove crescono le erbe migliori. La femmina ha corna e stazza più piccola. E’ socievole e a volte si avvicina facilmente all’uomo. Il maschio, invece, ha corna grandi, una mole maggiore e si nota meno facilmente. Lo sanno bene gli escursionisti che si recano sulla Cima di Terrarossa, meta ambita proprio per ammirare stambecchi e gracchi alpini a pochi metri di distanza. Chi si avvicina alla cresta non può che rimanere estasiato dalla meraviglia che si trova intorno, fatta di pace e armonia, natura e convivenza.