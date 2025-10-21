Sulla A4 sperimentata l’uscita obbligatoria automatica in caso di emergenze

Autostrade Alto Adriatico ha presentato una procedura innovativa, la prima in Italia, di uscita obbligatoria automatica a Portogruaro lungo l’A4 Venezia-Trieste. Il sistema, brevettato dalla Concessionaria, consente di comandare da remoto, tramite un’applicazione su cellulare, la segnaletica verticale e il reindirizzamento del traffico in caso di emergenze o lavori programmati.

La tecnologia è stata sperimentata con successo tra il 15 e il 16 ottobre lungo il tratto tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Il test ha portato all’apertura automatica di 21 pannelli segnaletici che hanno portato alla chiusura delle tre corsie in 20 minuti, un terzo del tempo normalmente necessario.

Oltre a ridurre i tempi, il sistema diminuisce i rischi per il personale e aumenta la sicurezza degli utenti, consentendo interventi rapidi anche in caso di incidenti o code. Il progetto rappresenta un passo significativo soprattutto in vista della futura costruzione della terza corsia tra San Donà e Portogruaro.