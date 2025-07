‘Suo figlio ha causato un incidente’, anziana raggirata da finto carabiniere

Con la tecnica del finto incidente si sono fatti consegnare 600 euro e alcuni monili in oro. Vittima del raggiro messo in atto con la ‘truffa del finto incidente’ è stata una 81enne di Fagagna, contattata telefonicamente da un finto carabiniere e poi raggiunta in casa da un suo complice.

I due furfanti avevano riferito all’anziana che il figlio aveva causato un grave incidente stradale e che per evitargli guai peggiori era necessario versare quanto prima contanti e/o gioielli. La truffa si è verificata ieri ed è stata denunciata solamente questa mattina ai carabinieri – quelli veri – di Fagagna.