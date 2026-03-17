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Suona a Pordenone, i suoi cani “non piacciono”: arrivano i vigili

Mara Gobbato aveva però tutti i documenti in regola.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Mara Gobbato, la 36enne di Varese che vive viaggiando per l’Italia con una chitarra e i suoi inseparabili dieci cani, oggi ha fatto tappa a Pordenone. Ha suonato in Piazza XX Settembre, attirando l’attenzione di molti passanti, ma evidentemente a qualcuno la sua presenza – e in particolare quella dei suoi amici a quattro zampe – ha dato fastidio. Tanto che nel cuore della città sono intervenute due pattuglie della polizia insieme al cinovigile e all’ambulanza veterinaria.

Dopo tutti i controlli del caso, e scoprendo che Mara era in possesso di tutte le autorizzazioni del caso, sia per suonare che per detenere gli animali, ha potuto continuare ad esibirsi con la sua chitarra. “Scortata”, sempre, dai suoi inseparabili dieci cani.

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