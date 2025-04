Super grandine a Mortegliano e Azzano, scoperta la causa dei mega chicchi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’intenso vento da sud-ovest a circa 5 chilometri di quota e un flusso sciroccale molto umido dal Mar Adriatico negli strati più bassi dell’atmosfera, sono stati gli elementi decisivi per la formazione della grandine gigante, che si è abbattuta sul Friuli il 24 luglio 2023

A dirlo, due anni dopo, è una ricerca congiunta che ha coinvolto Università di Bologna, Cnr-Isac, ARPA FVG, Radarmeteo e del servizio meteorologico ceco analizza le condizioni meteorologiche di quel giorno. La sera del 24 luglio 2023, infatti, un’inconsueta sequenza di temporali a supercella, ossia temporali in cui la corrente ascendente è caratterizzata da forte rotazione interna, ha attraversato la regione pedemontana alpina, dal Piemonte fino al Friuli Venezia-Giulia, causando rovinose grandinate, responsabili di centinaia di feriti e danni per milioni di euro. Le due più violente tra queste hanno colpito la pianura friulana: la prima verso le 21 ha devastato in particolare il comune di Mortegliano, mentre la seconda, 2 ore dopo, ha prodotto chicchi fino a 19 cm di diametro ad Azzano Decimo, registrando il nuovo record europeo di dimensione di un chicco di grandine.

Come spiegato da Francesco De Martin, dottorando dell’Università di Bologna e primo autore dello studio: “Curiosamente, la temperatura in superficie poco prima della grandinata era relativamente bassa per fine luglio, attorno a 20°C. Questa situazione appare anomala, visto che per la generazione di grandine di grosse dimensioni si reputava necessaria una massa d’aria molto calda vicino al suolo. In realtà, dallo studio è emerso che a circa 1 km di quota era presente uno spesso strato caldo e umido che dal Mar Adriatico era spinto dallo Scirocco sopra l’aria fresca superficiale.

“Quello che era, invece, davvero anomalo era l’intenso flusso da sud-ovest nella media troposfera. che probabilmente ha favorito la presenza all’interno della cella temporalesca di correnti ascendenti con un’area molto estese,” aggiunge Agostino Manzato, ricercatore dell’OSMER – ARPA FVG,

A confermare i risultati emersi dal caso studio, un’analisi statistica condotta nel periodo tra il 2018 e il 2023 nel Nord-Est ha mostrato che il vento a 5 chilometridi quota è il parametro più importante per la generazione di grandine di grosse dimensioni, mentre non è necessaria la presenza di aria molto calda in superficie, a differenza di quanto si pensasse prima di questo studio.

Tuttavia, il centro meteorologico regionale del Friuli Venezia Giulia aveva correttamente indicato la possibilità di “rovinose grandinate” per la sera del 24 luglio, mostrando che, per quanto difficile, la loro previsione è possibile.