Supera un aereo in volo in moto, nuova impresa di Mattia Cavalli

Nuova impresa mozzafiato per il motociclista acrobatico Mattia Cavalli. A bordo della sua moto, il 36enne friulano ha realizzato una spettacolare performance durante l’Air Show di Nanchang, in Cina: un salto acrobatico che lo ha portato a superare un aereo in volo, pilotato dal veterano lituano Juris Kayri, 72 anni. Per evitare il velivolo, che sfrecciava a bassa quota a 215 km/h, Cavalli ha eseguito un salto di ventitré metri in lunghezza e dieci in altezza.

“La performance è andata alla perfezione,” ha dichiarato il motociclista, che ha potuto mettere a frutto tutta l’esperienza acquisita durante le prove all’aviosuperficie ‘Fly and Joy’ di Premariacco.