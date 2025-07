Supercoppa a Udine: alcol sì, ma niente vetro. I locali si preparano all’evento

Conto alla rovescia per la Supercoppa europea del 13 agosto allo stadio Friuli, che vedrà sfidarsi Paris Saint-Germain e Tottenham. In vista dell’evento, confermate le misure di sicurezza per la somministrazione di alcolici: sì al consumo nei locali e nei fan village, ma vietato il vetro. I pubblici esercizi udinesi si adeguano con senso di responsabilità, ma c’è anche chi – come Giovanni Pigani, responsabile del settore – auspica che in futuro, per i vini pregiati, si possano trovare soluzioni più compatibili con la valorizzazione del prodotto locale.