Supercoppa a Udine, il Questore: mille uomini schierati in città per la sicurezza

GUARDA IL VIDEO Mille uomini e donne in campo per garantire la sicurezza a Udine in occasione della Supercoppa, dalle forze antisommossa agli artificieri, passando per le unità cinofile. E sul Friuli volerà un elicottero con visore notturno. A fare il punto sull’ordine pubblico è il neo questore di Udine, Antonio Pasquale de Lorenzo. Degli 11mila tifosi attesi in città, ad impensierire è il migliaio di ultras del Paris Saint Germain. Saranno attenzionati e scortati durante tutta la loro permanenza in città: dall’arrivo al casello di Udine sud, la mattina del 13 agosto, fino alla ripartenza dal Friuli, al termine del match.