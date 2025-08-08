  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
venerdì 8 Agosto 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Udinese, dopo Thauvin anche Solet pensa all’addio
Stolvizza celebra l’arte dell’arrotino: il 9 e 10 agosto la 28ª...
Chiusura H4: convenzione con Sdag per mitigare impatto
Festeggiati ad Oslavia i 109 anni di Gorizia italiana
Lite per un monopattino in centro, coppia portata in Questura
Supercoppa a Udine: stop alcolici oltre i 5 gradi, massima allerta...
Trieste, poliziotti si tuffano in acqua per salvare una donna colta...
Traffico da esodo, bollino nero sabato e rosso domenica
Coop Alleanza 3.0: pubblicato il bilancio di sostenibilità 2024
Confidimprese FVG in forte crescita: oltre 100 milioni di euro in...
Cronaca

Supercoppa a Udine: stop alcolici oltre i 5 gradi, massima allerta per sicurezza

La misura riguarderà anche i comuni limitrofi al capoluogo friulano
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In occasione della Supercoppa Uefa che si disputerà allo Stadio Friuli mercoledì 13 agosto sarà vietata a Udine e nell’hinterland la vendita di acolici con gradazione superiore ai 5 gradi e l’utilizzo delle lattine. La misura, ha spiegato questa mattina il Prefetto di Udine Domenico Lione, al termine di una riunione in prefettura, riguarderà anche i comuni limitrofi al capoluogo friulano. Massima attenzione sul fronte della sicurezza: in campo oltre 500 agenti tra forze di polizia e addetti alla vigilanza, impegnati in controlli capillari prima, durante e dopo la partita. Le restrizioni, valide dal 12 al 14 agosto (fino alle 6:00), sono state decise in accordo con Questore, Forze di Polizia e i sindaci dei Comuni coinvolti. Le misure nel dettaglio:  Nello Stadio Friuli e nelle aree limitrofe: vietata la somministrazione di alcolici di qualsiasi gradazione. A Udine e nelle frazioni circostanti: divieto di somministrazione di alcolici con gradazione superiore a 5°. Vendita per asporto: esteso a tutto il territorio di Udine e frazioni vicine il divieto di vendita di alcolici, incluso nei distributori automatici. La misura si applica anche ai Comuni limitrofi come Martignacco e Tavagnacco, con deroga per i residenti del Friuli-Venezia Giulia. Contenitori di vetro e lattina: la vendita e il consumo in contenitori di vetro o lattina sono vietati in tutti i pubblici esercizi, tranne all’interno dei locali chiusi dei ristoranti.

Udinese, dopo Thauvin anche Solet pensa all’addio
Stolvizza celebra l’arte dell’arrotino: il 9 e 10 agosto la 28ª edizione
Chiusura H4: convenzione con Sdag per mitigare impatto
Festeggiati ad Oslavia i 109 anni di Gorizia italiana
Lite per un monopattino in centro, coppia portata in Questura
