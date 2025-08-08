2 GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In occasione della Supercoppa Uefa che si disputerà allo Stadio Friuli mercoledì 13 agosto sarà vietata a Udine e nell’hinterland la vendita di acolici con gradazione superiore ai 5 gradi e l’utilizzo delle lattine. La misura, ha spiegato questa mattina il Prefetto di Udine Domenico Lione, al termine di una riunione in prefettura, riguarderà anche i comuni limitrofi al capoluogo friulano. Massima attenzione sul fronte della sicurezza: in campo oltre 500 agenti tra forze di polizia e addetti alla vigilanza, impegnati in controlli capillari prima, durante e dopo la partita. Le restrizioni, valide dal 12 al 14 agosto (fino alle 6:00), sono state decise in accordo con Questore, Forze di Polizia e i sindaci dei Comuni coinvolti. Le misure nel dettaglio: Nello Stadio Friuli e nelle aree limitrofe: vietata la somministrazione di alcolici di qualsiasi gradazione. A Udine e nelle frazioni circostanti: divieto di somministrazione di alcolici con gradazione superiore a 5°. Vendita per asporto: esteso a tutto il territorio di Udine e frazioni vicine il divieto di vendita di alcolici, incluso nei distributori automatici. La misura si applica anche ai Comuni limitrofi come Martignacco e Tavagnacco, con deroga per i residenti del Friuli-Venezia Giulia. Contenitori di vetro e lattina: la vendita e il consumo in contenitori di vetro o lattina sono vietati in tutti i pubblici esercizi, tranne all’interno dei locali chiusi dei ristoranti.
Supercoppa a Udine: stop alcolici oltre i 5 gradi, massima allerta per sicurezza
La misura riguarderà anche i comuni limitrofi al capoluogo friulano