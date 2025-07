Supercoppa a Udine, sul sito Uefa l’elenco dei negozi aperti in città

GUARDA IL VIDEO Udine si prepara ad accogliere la Supercoppa Europea, in programma il 13 agosto allo stadio Friuli di Udine, che vedrà sfidarsi Paris Saint-Germain e Tottenham. Sono attesi in città migliaia di tifosi. Un’occasione anche per le attività commerciali cittadine. A breve – ha annunciato oggi il vicesindaco Alessandro Venanzi – sarà disponibile sul sito ufficiale della Super Cup una pagina con l’elenco degli esercizi commerciali aperti, con indicazione dell’orario di apertura e della tipologia di offerta.