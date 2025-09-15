Supercoppa alla Ueb, è storia!

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Ueb ha scritto ieri sera a Rimini un capitolo prestigioso della sua breve storia, la conquista della Supercoppa Lnp di A2. Al termine di una gara mozzafiato, che si è conclusa all’overtime, le Aquile hanno battuto un’ottima Dole Rimini per 105-100. I tremila tifosi presenti al Pala De Andrè hanno assistito ad una gara vibrante in cui i ragazzi di Pillastrini hanno messo carattere, cuore e talento in una battaglia che ha certificato la crescita di tutto il gruppo. Volano alto le Aquile, e lo fanno con l’orgoglio di aver centrato un’impresa.