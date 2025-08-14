Supercoppa, De Toni: “Un successo organizzativo e di accoglienza per la città”

Il giorno dopo la finale di Supercoppa europea il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni esprime grande soddisfazione per la riuscita dell’evento sotto il profilo organizzativo: ““La manifestazione, che ha portato in città migliaia di tifosi da tutta Europa e una visibilità internazionale con milioni di telespettatori in tutto il mondo, è stata il frutto di un grande lavoro di squadra insieme a UEFA, Promoturismo, Regione, Federcalcio e Udinese – sottolinea il primo cittadino udinese -. Ringrazio tutti gli enti coinvolti ma in particolare la città che ha saputo gestire l’ennesimo evento internazionale e accogliere le migliaia di tifosi ed appassionati e farli “Sentire a casa”. Tutto è andato per il meglio” è la conclusione di De Toni.