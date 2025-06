Supercoppa europea a Udine il 13 agosto, il Psg sfiderà il Tottenham

GUARDA IL VIDEO Saranno entrambi italiani i portieri che difenderanno le porte del Blue Energy Stadium nella finale di Supercoppa europea. Gigio Donnarumma ha raggiunto infatti Guglielmo Vicario: sarà il Psg ad affrontare il Tottenham il prossimo 13 agosto a Udine. Grazie ad una prestazione devastante i parigini hanno annientato ieri sera a Monaco di Baviera l’Inter nell’ultimo atto della Champions League 2024/2025 con un clamoroso 5-0, la sconfitta più pesante di sempre in una finale di questa competizione, e si sono così presi del tutto meritatamente la coppa dalle grandi orecchie. Un’umiliazione storica per l’Inter, un’impresa immensa per i ragazzi di Luis Enrique, che a Udine si presenteranno coi favori del pronostico in particolare per la grande qualità del proprio gioco e per il talento indiscutibile di singoli come Douè, doppietta con assist nella finale di ieri, Dembelè e Kvaratskhelia, oltre al palleggio di fenomeni come Vitinha e Fabian Ruiz, quest’ultimo già vincitore di un titolo europeo a Udine nel 2019 quando trionfò con la sua Spagna nella finale dell’Europeo Under 21. Ma gli occhi di tutti saranno per la sfida a colpi di parate tra l’idolo di casa Guglielmo Vicario ed il titolare della Nazionale azzurra Gianluigi Donnarumma. E Udine non vede l’ora di gustarsi questa grande partita di stampo europeo.