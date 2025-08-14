  • Aiello del Friuli
giovedì 14 Agosto 2025
Supercoppa Europea: Udine promossa

Non si sono registrate criticità, anzi, solo complimenti per un'organizzazione esemplare che ha permesso una atmosfera di festa totale
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Alla fine, ha vinto anche Udine. L'evento internazionale della Supercoppa è stata una nuova occasione per la città di mostrare il suo volto migliore. E tutti hanno saputo coglierla alla perfezione. La macchina organizzativa ha funzionato a dovere, anticipando puntualmente le criticità che avrebbero potuto portare a situazioni al limite. Non si sono registrati inconvenienti nè riguardo all'ordine pubblico nè in merito ai trasporti e neanche sul fronte ospiti. Anzi. Dalle tifoserie straniere solo complimenti per l'accoglienza e per il volto di sè che la città ha saputo trasmettere.

Ieri, giorno della partita, il centro cittadino è diventato teatro di una grande festa, con tifosi entusiasti, certamente emozionati per l'evento, magari in parte anche condizionati dai fiumi di birra, ma assolutamente corretti. Tanto da aver abbattuto quel timore per l'ordine pubblico che in città serpeggiava e aver indotto i residenti a farsi trascinare nelle fan zone dove, a suon di musica e inni, ci si preparava al grande evento. Una atmosfera per tutti memorabile. Prima e dopo la partita: perfino le forze dell'ordine, infatti, hanno potuto limitarsi ad un lavoro di ordinaria amministrazione. E così, il giorno dopo, resta solo il bellissimo ricordo di un evento sportivo storico che la città ha potuto e saputo vivere come una grande festa.

