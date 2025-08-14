Supercoppa, Funzionari polizia: “Gestione sicurezza eccellente”

L’Associazione nazionale dei funzionari di polizia esprime “i più sinceri complimenti e ringraziamenti ai Funzionari, ed a tutte le donne e gli uomini della Questura di Udine, nonché a tutte le componenti della filiera della sicurezza, per l’eccellente servizio reso in occasione della Supercoppa Uefa 2025 tra Paris Saint-Germain e Tottenham Hotspur”.

Il complesso dispositivo di ordine e sicurezza pubblica, predisposto dal questore e attuato con il concorso dell’arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale “ha visto impiegati circa 1.500 operatori nei tre giorni di attività, di cui quasi 1.000 nella sola giornata della finale. Nonostante le premesse della mattinata, la partita e l’intera manifestazione si sono svolte correttamente, in condizioni non prive di potenziali criticità – tra cui l’afflusso massiccio di tifoserie internazionali e la delicatezza del contesto di un trofeo europeo – testimoniando il massimo livello di professionalità raggiunto dai Funzionari di polizia e dalle Forze dell’Ordine sul campo”, sostiene il segretario dell’Anfp Enzo Letizia.