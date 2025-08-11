SuperCoppa, Udine pronta alla festa, Venanzi: restrizioni necessarie

GUARDA IL VIDEO Domani alle 11 con l’inaugurazione dell’Uefa Fan Festival in piazza libertà avrà inizio l’intensa due giorni che vedrà Udine al centro del mondo del pallone. Ci sarà il taglio del nastro del villaggio in centro mentre entro mercoledì le tifoserie di Tottenham e Psg si ritroveranno in Piazza Primo Maggio la prima e al Parco Moretti la seconda dove vivranno l’attesa della finale. Il centro cittadino sarà riferimento per i supporter che potranno usufruire delle diverse proposte offerte loro. Riguardo le restrizioni in merito alla vendita di bevande alcooliche, la posizione dell’amministrazione è ferma.

INTERVISTA VENANZI

Inoltre, vista l’eccezionalità dell’evento, Trenitalia, in accordo con la Regione, ha attivato quattro treni straordinari che circoleranno la notte tra il 13 e il 14 agosto.