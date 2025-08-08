Supercoppa UEFA, divieti per alcol e vetro: ordinanza della Prefettura

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Con una ordinanza firmata oggi, 8 agosto, la Prefettura di Udine ha introdotto misure restrittive straordinarie per prevenire rischi legati all’abuso di alcol e al possibile scontro tra tifoserie, in vista della Supercoppa UEFA 2025, che vedrà affrontarsi Paris Saint-Germain e Tottenham allo Stadio Friuli il 13 agosto. Nel dettaglio, dal 12 agosto e fino alle 6 del 14 agosto saranno vietati alcolici di qualsiasi gradazione allo Stadio Friuli, nell’area esterna e presso il Palasport Carnera e nei pubblici esercizi delle località: Rizzi, Villaggio del Sole (fino al ponte sull’autostrada), Parco del Cormor, Colugna (Tavagnacco) e Torreano (Martignacco). Vietati gli alcolici con gradazione superiore ai 5° in tutto il Comune di Udine e nelle frazioni di Colugna, Feletto Umberto (Tavagnacco) e Torreano (Martignacco). Sarà vietata la vendita per asporto di alcolici di qualsiasi gradazione in tutti gli esercizi, negozi e distributori automatici dei comuni di: Udine, Colugna, Feletto Umberto, Torreano di Martignacco e nelle aree di servizio “Gonars sud” e “Zugliano est” e nei comuni limitrofi: Campoformido, Martignacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco e Tavagnacco. Con deroga ai soli residenti in Friuli Venezia Giulia. Nei locali, sarà consentita solo la somministrazione in bicchieri di carta o materiale compostabile, inclusi i Fan Meeting Point e gli eventi ufficiali.